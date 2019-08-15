Российский министр предупредил о возможном прекращении экспорта леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории. Об этом заявил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Свои взгляды на решение проблемы министр Кобылкин изложил в интервью газете «Ведомости».

«Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы. Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», - сказал он.

В качестве одной из мер глава ведомства предложил Китаю совместно с российской стороной построить на территории РФ вдоль границы селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал.

В Сибирском федеральном округе крупнейшим экспортером леса является Иркутская область. По данным Сибирского таможенного управления, в регионе деятельности Иркутской таможни объем экспорта лесоматериалов в первом полугодии 2019 года составил 5,74 млн куб. м на сумму $737,4 млн. Это означает снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%.

Как писали Sibnovosti.ru, товарооборот между Россией и Китаем за семь месяцев 2019 года составил $61,13 млрд, что на 4,7% больше показателя аналогичного периода 2018 года.

Фото: сайт Сибирского таможенного управления