15 августа
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Российский министр предупредил о возможном прекращении экспорта леса в Китай

Главная Экономика
Иркутск
11:54 15 Августа 2019
лес, китай, экспорт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории. Об этом заявил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Свои взгляды на решение проблемы министр Кобылкин изложил в интервью газете «Ведомости».

«Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы. Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», - сказал он.

В качестве одной из мер глава ведомства предложил Китаю совместно с российской стороной построить на территории РФ вдоль границы селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал.

В Сибирском федеральном округе крупнейшим экспортером леса является Иркутская область. По данным Сибирского таможенного управления, в регионе деятельности Иркутской таможни объем экспорта лесоматериалов в первом полугодии 2019 года составил 5,74 млн куб. м на сумму $737,4 млн. Это означает снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%.

Как писали Sibnovosti.ru, товарооборот между Россией и Китаем за семь месяцев 2019 года составил $61,13 млрд, что на 4,7% больше показателя аналогичного периода 2018 года.

Фото: сайт Сибирского таможенного управления

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Авиакомпания СКОЛ получила партию выпущенных в Улан-Удэ вертолетов

Авиакомпания СКОЛ получила партию выпущенных в Улан-Удэ вертолетов

8 Августа 2019 г.
Воздушные суда оснащены дополнительным оборудованием
Новости Иркутска: Иркутск заваливает мусором

Иркутск заваливает мусором

8 Августа 2019 г.
Транспортные компании отказались его вывозить из-за долгов регоператора
Новости Иркутска: Корейская компания присматривается к вертолетам бурятского производства

Корейская компания присматривается к вертолетам бурятского производства

5 Августа 2019 г.
Sungin Group может купить партию Ми 171-А2
Новости Иркутска: Сокращается экспорт леса из Иркутской области

Сокращается экспорт леса из Иркутской области

5 Августа 2019 г.
Сибирское таможенное управление подвело итоги за первое полугодие 2019 года
Новости Иркутска: Иркутский Байкальск приблизился к статусу ТОСЭР

Иркутский Байкальск приблизился к статусу ТОСЭР

4 Августа 2019 г.
Власти региона подали заявку
Новости Иркутска: В пережившем наводнение иркутском Тулуне готовят площадку для нового жилья

В пережившем наводнение иркутском Тулуне готовят площадку для нового жилья

1 Августа 2019 г.
Работы ведет компания «Востсибстрой»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Иркутские пожары охватили еще 68,5 тыс. гектаров

Иркутские пожары охватили еще 68,5 тыс. гектаров

12 Августа 2019 г.
Сегодня в регионе должны пройти дожди
Новости Иркутска: В Красноярском крае укладывают модифицированный асфальт

В Красноярском крае укладывают модифицированный асфальт

14 Августа 2019 г.
Это износостойкое покрытие
Новости Иркутска: Иркутским детям не понравилась «Лесная сказка»

Иркутским детям не понравилась «Лесная сказка»

12 Августа 2019 г.
Прокуратура нашла детском центре нарушения санитарно-эпидемиологических требований
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356