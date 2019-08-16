Демеркуризация цеха «Усольехимпрома» займет три года

Демеркуризация цеха ртутного электролиза в городе Усолье-Сибирском Иркутской области начнется в 2020 году. Проект работ получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Цех находится на промышленной площадке ООО «Усольехимпром». Компания была признана банкротом в 2017 году.

«Ликвидировать источник загрязнения ртутью в Усолье-Сибирском начнут в 2020 году. Бывший цех ртутного электролиза… будет полностью ликвидирован в течении трех лет», - сказал министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков.

По данным официального портала Иркутской области, заказчиком проектно-сметной документации «Ликвидация (демеркуризация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское» является региональное правительство. Изыскательские и проектные работы заняли два года.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года глава Росприроднадзора Светлана Радионова сравнила потенциальную опасность от отходов «Усольехимпрома» с чернобыльской.