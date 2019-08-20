Первые рабочие прибыли на строительство второго Северомуйского тоннеля в Бурятии

Строительство второго железнодорожного Северомуйского тоннеля стартовало в Бурятии. К возведению вахтового городка приступила первая группа строителей в составе 100 человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Строительство ведет группа «Сибантрацит». По ее данным, первый вахтовый городок сооружается со стороны Восточного портала действующего тоннеля. Здесь появятся общежития, административно-бытовой комплекс и другие объекты. Работы на Западном портале будут запущены в начале следующего года. Также в 2020-м начнется собственно проходка тоннеля.

В апреле 2019 года компания «ВостокУголь» и группа «Сибантрацит» сообщили о том, что начали предпроектные работы. Как писали Sibnovosti.ru, группа «Сибантрацит» готова инвестировать в строительство Северомуйского тоннеля – 2 60 млрд руб. По оценке владельца группы Дмитрия Босова, строительство займет пять лет, а срок окупаемости проекта не превысит 10 лет. Предполагается, что новый тоннель протяженностью 18 км увеличит пропускную способность участка БАМа до 100 млн т грузов в год.

Фото: сайт группы компаний «Сибантрацит»