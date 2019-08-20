20 августа
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Первые рабочие прибыли на строительство второго Северомуйского тоннеля в Бурятии

Главная Экономика
Иркутск
17:36 20 Августа 2019
строительство, железные дороги, рабочие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Строительство второго железнодорожного Северомуйского тоннеля стартовало в Бурятии. К возведению вахтового городка приступила первая группа строителей в составе 100 человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Строительство ведет группа «Сибантрацит». По ее данным, первый вахтовый городок сооружается со стороны Восточного портала действующего тоннеля. Здесь появятся общежития, административно-бытовой комплекс и другие объекты. Работы на Западном портале будут запущены в начале следующего года. Также в 2020-м начнется собственно проходка тоннеля.

В апреле 2019 года компания «ВостокУголь» и группа «Сибантрацит» сообщили о том, что начали предпроектные работы. Как писали Sibnovosti.ru, группа «Сибантрацит» готова инвестировать в строительство Северомуйского тоннеля – 2 60 млрд руб. По оценке владельца группы Дмитрия Босова, строительство займет пять лет, а срок окупаемости проекта не превысит 10 лет. Предполагается, что новый тоннель протяженностью 18 км увеличит пропускную способность участка БАМа до 100 млн т грузов в год.

Фото: сайт группы компаний «Сибантрацит»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Демеркуризация цеха «Усольехимпрома» займет три года

Демеркуризация цеха «Усольехимпрома» займет три года

16 Августа 2019 г.
Госэкспертиза одобрила проект
Новости Иркутска: Российский министр предупредил о возможном прекращении экспорта леса в Китай

Российский министр предупредил о возможном прекращении экспорта леса в Китай

15 Августа 2019 г.
Дмитрий Кобылкин считает необходимыми совместные действия против незаконных вырубок
Новости Иркутска: Авиакомпания СКОЛ получила партию выпущенных в Улан-Удэ вертолетов

Авиакомпания СКОЛ получила партию выпущенных в Улан-Удэ вертолетов

8 Августа 2019 г.
Воздушные суда оснащены дополнительным оборудованием
Новости Иркутска: Иркутск заваливает мусором

Иркутск заваливает мусором

8 Августа 2019 г.
Транспортные компании отказались его вывозить из-за долгов регоператора
Новости Иркутска: Корейская компания присматривается к вертолетам бурятского производства

Корейская компания присматривается к вертолетам бурятского производства

5 Августа 2019 г.
Sungin Group может купить партию Ми 171-А2
Новости Иркутска: Сокращается экспорт леса из Иркутской области

Сокращается экспорт леса из Иркутской области

5 Августа 2019 г.
Сибирское таможенное управление подвело итоги за первое полугодие 2019 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Вода в Амуре у Хабаровска приблизилась к критической отметке

Вода в Амуре у Хабаровска приблизилась к критической отметке

20 Августа 2019 г.
Повышение уровня воды вызвано сильными проливными дождями в крае.
Новости Иркутска: На матче ФК «Урал» торжественно встретили экипаж аварийно севшего А321

На матче ФК «Урал» торжественно встретили экипаж аварийно севшего А321

17 Августа 2019 г.
Дамир Юсупов нанес первый удар по мячу
Новости Иркутска: В Бурятии утонул инспектор ГИМС

В Бурятии утонул инспектор ГИМС

20 Августа 2019 г.
Следователи проводят проверку обстоятельств происшествия на Селенге
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356