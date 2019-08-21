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Иркутский малый бизнес уменьшился на 1,6 млрд рублей

Главная Экономика
Иркутск
13:15 21 Августа 2019
бизнес, ущерб, наводнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Малый и средний бизнес Иркутской области потеряли от наводнения около 1,6 млрд руб. Оценили ущерб в минэкономразвития региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Если говорить о пострадавших предприятиях и предпринимателях, то их выявлено 401 с общим объемом ущерба порядка 1,6 млрд руб. Это то, что удалось установить комиссии, которая была создана при министерстве экономического развития и выезжала на место, обследовала текущее состояние бизнеса по тому, что осталось - документам, имуществу, зданиям и сооружениям. Производили осмотр на месте и фиксировали объем ущерба», - рассказал ТАСС заместитель министра Владимир Гордеев.

Большая часть названной суммы приходится на потери, которые понесли бизнесмены в Тулуне и Тулунском районе, - около 1,4 млрд руб. По данным Владимира Гордеева, наибольший урон нанесен торговым предприятиям по продаже бытовой техники.

В бюджете Иркутской области заложено 250 млн руб. на гранты предпринимателям для приобретения основных средств и на субсидии для возобновления бизнеса. Байкальский банк «Сбербанка России», как сообщили его представители на встрече с иркутским губернатором Сергеем Левченко, предлагает предпринимателям схемы реструктуризации кредитов либо рассрочки платежей.

Фото: официальный портал Иркутской области

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