Иркутский паводок оценили в 35,2 млрд рублей

В министерстве строительства и ЖКХ РФ подсчитали ущерб от наводнения, обрушившегося на Иркутскую область этим летом. По предварительной оценке, он превышает 35 млрд руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Цифра была названа на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения.

«Объем ущерба по жилью, объектам связи, коммунальной, энергетической, социальной инфраструктуре, административным зданиям, по оценкам, которые представили наши коллеги из федеральных органов исполнительной власти и администрации Иркутской области, составляет 35,152 млрд руб.», - процитировал ТАСС первого заместителя главы минстроя Леонида Ставицкого.

В частности, ущерб от утраченного жилья оценен в 10,8 млрд руб.

По данным правительства Иркутской области, более 700 семей, которые ранее получили отказ из-за наличия долей в другом жилье, теперь получат свидетельства на приобретение новых квартир и домов. Это потребует дополнительных расходов в размере 1,7 млрд руб.

«Губернатор уточнил, что он уже принял решение выделить на эти цели средства из областного бюджета, для этого будет проведена корректировка. Но из-за того, что таких средств в бюджете Иркутской области не запланировано, профицит бюджета исчерпан в середине года, в частности, из-за дополнительных расходов по подтопленным территориям, Иркутская область рассчитывает в решении этого вопроса на поддержку федеральных властей. Виталий Мутко (вице-премьер правительства РФ, глава комиссии – Sibnovosti.ru) обещал рассмотреть это предложение», - говорится в сообщении на официальном портале Иркутской области по итогам заседания комиссии по ликвидации последствий наводнения.

Как писали Sibnovosti.ru, всего в ходе двух волн паводка в Иркутской области было подтоплено 17,4 тыс. домов. 1,3 тыс. из них вообще снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос, поскольку восстановить их невозможно.

Фото: официальный портал Иркутской области