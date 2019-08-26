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В «столицу» иркутской Тофаларии будут строить дорогу

Главная Экономика
Иркутск
11:34 26 Августа 2019
народ, наводнение, дорога
Автор: Sibnovosti.ru
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Восстановление поселка Алыгджер в Иркутской области потребует строительства автодороги. В настоящее время в административный центр Тофаларии можно добраться только на вертолете, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Будем строить дорогу, чтобы завезти в Алыгждер строительную технику и материалы, необходимые для восстановления жилых домов и школы-интерната», - процитировало информагентство «Интерфакс-Сибирь» иркутского губернатора Сергея Левченко.

По оценке региональных властей, для восстановления поселка, в котором проживет около 500 человек, потребуется около 5 тыс. т стройматериалов. Если перевозить этот груз вертолетами, потребовалось бы 990 рейсов. По данным сайта «Тофа.рф», с середины января по середину апреля также действует зимняя дорога по льду рек.

По расчетам администрации Алыгджера, строительство грунтовой дороги может стоить порядка 80 млн руб.

Поселок был затоплен в конце июня после того, как из-за обильных дождей поднялся уровень воды в реке Уде. По данным информагентства, здесь были признаны непригодными для проживания 96 из 138 домов. Еще 37 требуют капитального ремонта. В Алыгджере проживает большая часть тофаларов – одного из самых малочисленных народов России.

Фото: сайт «Тофа.рф»

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