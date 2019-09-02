Иркутская область и Алтай – на разных полюсах рейтинга доступности электроэнергии

Иркутская область, несмотря на заметный рост цены за последний год, остается в России регионом с самой доступной электроэнергией. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Результаты исследования подвело информагентство РИА «Новости». В опубликованном им рейтинге учитывалось количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители регионов во втором полугодии 2019 года.

Как выяснилось, в Иркутской области этот показатель составляет 34,4 тыс. кВт/ч. В первой десятке находятся еще два региона Сибирского федерального округа (СФО). Это Красноярский край (шестое место, 15,9 тыс. кВт/ч) и Республика Хакасия (седьмое место, 15,8 тыс. кВт/ч). Сразу за топ-10 расположились Новосибирская область (11,8 тыс. кВт/ч) и Забайкальский край (11,7 тыс. кВт/ч), до ноября прошлого года входивший в состав СФО.

Хуже всего с доступностью электроэнергии обстоят дела на Алтае. Алтайский край занимает в рейтинге 78-ю строчку с показателем 5,7 тыс. кВт/ч. Республика Алтай – 82-ю (5,3 тыс. кВт/ч). Ниже только Ивановская область, республики Адыгея и Калмыкия.

Между тем, в Республике Алтай зафиксирован заметный рост стоимости 1 кВт/ч по сравнению со вторым полугодием 2018 года – на 5%. В СФО он выше только у Республики Тува и Омской области (5,2%). У лидера рейтинга, Иркутской области, этот показатель составляет 4,7%.

Фото: pixabay.com