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Иркутская область может получить программу развития экономики

Главная Экономика
Иркутск
11:12 3 Сентября 2019
программа, путин, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
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Для Иркутской области может появиться отдельная программа поддержки экономики и предпринимательства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Предложение ее разработать сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями региона, пострадавшими от наводнения.

«На мой взгляд, нужно будет сделать отдельный план поддержки бизнеса и поддержки экономики региона и города, в частности. Двумя способами. Во-первых, поддержать местный бизнес… А в целом нам нужно подготовить план поддержки вообще экономики города с помощью тех, кто здесь работает, и с помощью крупных общероссийских предприятий. Такие предприятия есть, мы сейчас этим займемся», - приводит слова главы государства на встрече с жителями Тулуна сайт президента РФ.

В ходе встречи гендиректор ООО «Московский тракт» Олег Леонов заявил о том, что власти Тулуна отказываются оплачивать работы по расчистке федеральной трассы и улиц в объеме 31 млн руб.

«Сначала с нами не могли заключить договор на оказание услуг, так как не было механизма заключения договора на оказание услуг. Сейчас с нами не могут заключить договор, так как ушли сроки и нельзя это сделать задним числом. Сегодня мы из «классных парней», которые пришли помогать и хорошо отработали, перешли в ранг каких-то негодяев, которые ходят, унижаются, просят оплатить те выполненные работы, которые мы сделали», - рассказал предприниматель.

«У вас очень много кандидатов на выборы – в этом, наверное, беда», - заметил Владимир Путин, пообещав помочь в решении вопроса.

Напомним, 8 сентября пройдут выборы мэра Тулуна. Одним из шести кандидатов на этот пост является действующий глава города Юрий Карих.

Фото: сайт президента России

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