Строительство очистных в Улан-Удэ получит дополнительную федеральную помощь

Федеральные власти окажут финансовую помощь для завершения строительства очистных сооружений в Улан-Удэ. Такое обещание дал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Замглавы федерального министерства побывал в столице Бурятии в конце минувшей недели. По сообщению официального портала республики, он, в частности, посетил очистные сооружения в правобережной части города. И. о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков признал, что завершение их строительства находится под угрозой.

«Надо сказать, была допущена ошибка предыдущими проектировщиками еще в 2016 году. И в ходе корректировки проектной документации у нас пошло удорожание стройки. И для того, чтобы ввести в эксплуатацию все этапы, нам необходимо дополнительное финансирование. Просьба оказать помощь», - пояснил он.

«Конечно, объект нельзя бросать на полпути. Тем более, это очень важная тема - дальше у нас река, а затем – Байкал… Мы изыщем такую возможность, и я могу пообещать, что это будет», - ответил на просьбу Максим Егоров.

Очистные сооружения Улан-Удэ считаются основным загрязнителем реки Селенга. Ежегодно в нее сбрасывается 22 млн куб. м загрязненных сточных вод. Проект по реконструкции очистных рассчитан до 2020 года, общая стоимость оценивалась в сумму более 2 млрд руб. Как писали Sibnovosti.ru, в мае прошлого года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 257 млн руб. на субсидии Бурятии на софинансирование реконструкции.

Фото: официальный портал Республики Бурятия