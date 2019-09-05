Японские специалисты будут управлять строительством «Иркутского завода полимеров»

Структура японской Toyo Engineering Corporation будет управлять строительством «Иркутского завода полимеров» (ИЗП). Соответствующее соглашение подписано во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ООО ИЗП – дочернее предприятие «Иркутской нефтяной компании» (ИНК), реализующей проект строительства предприятия. О сотрудничестве ООО ИНК с инжиниринговой компанией Toyo Engineering Corporation в этом проекте было объявлено на ВЭФ-2018.

«Аффилированная компания Toyo Engineering Corporation будет оказывать услуги по координации, планированию и контролю над строительством завода полимеров, расположенного в городе Усть-Куте Иркутской области. Представители японской компании будут постоянно находиться на площадке завода, участвуя в процессах управления строительством», - говорится в сегодняшнем сообщении ИНК.

Для ИНК строительство предприятия является третьим этапом масштабного газового проекта общей стоимостью 500 млрд руб. Это будет первый в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке завод по производству полимеров из этана мощностью около 650 тыс. т продукции в год.

Фото: сайт ООО «Иркутская нефтяная компания»