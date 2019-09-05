Дальневосточникам повысят зарплаты и облегчат ипотеку

Президент РФ Владимир Путин предложил ряд новых мер для развития Дальнего Востока. С инициативой он выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В числе этих предложений несколько мер в социальной сфере. Так, глава государства предложил радикально улучшить обеспечение учителей и врачей, приезжающих на Дальний Восток. Для этого могут быть скорректированы общероссийские программы «Земский доктор» и «Сельский учитель».

«Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня по стране в целом для Дальнего Востока в два раза», - сказал Владимир Путин.

Он также объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. Она стартует уже в этом году.

«Но сразу хочу предупредить руководителей других регионов: мы не можем сделать это по всей стране, это потеряет смысл, потому что цель этой меры - привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее», - подчеркнул президент.

В числе других предложений, создание медицинского кластера и «коренное» обновление сети учреждений культуры - музеев, библиотек, театров и др.

Фото: сайт президента России