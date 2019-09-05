5 сентября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Дальневосточникам повысят зарплаты и облегчат ипотеку

Главная Экономика
Иркутск
18:46 5 Сентября 2019
путин, экономический форум, дальний
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Президент РФ Владимир Путин предложил ряд новых мер для развития Дальнего Востока. С инициативой он выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В числе этих предложений несколько мер в социальной сфере. Так, глава государства предложил радикально улучшить обеспечение учителей и врачей, приезжающих на Дальний Восток. Для этого могут быть скорректированы общероссийские программы «Земский доктор» и «Сельский учитель».

«Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня по стране в целом для Дальнего Востока в два раза», - сказал Владимир Путин.

Он также объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. Она стартует уже в этом году.

«Но сразу хочу предупредить руководителей других регионов: мы не можем сделать это по всей стране, это потеряет смысл, потому что цель этой меры - привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее», - подчеркнул президент.

В числе других предложений, создание медицинского кластера и «коренное» обновление сети учреждений культуры - музеев, библиотек, театров и др.

Фото: сайт президента России

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Японские специалисты будут управлять строительством «Иркутского завода полимеров»

Японские специалисты будут управлять строительством «Иркутского завода полимеров»

5 Сентября 2019 г.
ИНК и Toyo Engineering Corporation подписали новое соглашение
Новости Иркутска: Строительство очистных в Улан-Удэ получит дополнительную федеральную помощь

Строительство очистных в Улан-Удэ получит дополнительную федеральную помощь

3 Сентября 2019 г.
Для завершение проекта не хватает средств
Новости Иркутска: Иркутская область может получить программу развития экономики

Иркутская область может получить программу развития экономики

3 Сентября 2019 г.
Президент РФ Владимир Путин встретился с жителями Тулуна
Новости Иркутска: Иркутская область и Алтай – на разных полюсах рейтинга доступности электроэнергии

Иркутская область и Алтай – на разных полюсах рейтинга доступности электроэнергии

2 Сентября 2019 г.
Рейтинг по итогам первого полугодия составило информагентство РИА «Новости
Новости Иркутска: Новый микрорайон в иркутском Тулуне появится осенью 2020 года

Новый микрорайон в иркутском Тулуне появится осенью 2020 года

29 Августа 2019 г.
В «Березовой роще» планируется строительство 2,5 тыс. частных домов
Новости Иркутска: Флюоритовый завод в Бурятии получил одобрение Главгосэкспертизы

Флюоритовый завод в Бурятии получил одобрение Главгосэкспертизы

29 Августа 2019 г.
Предприятие будет осваивать Эгитинское месторождение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Авиазавод вышел на улицу

Авиазавод вышел на улицу

3 Сентября 2019 г.
Самым зрелищным мероприятием юбилея стало шествие трудовых коллективов
Новости Иркутска: В Красноярском крае студентов научат проходить собеседования и делать карьеру

В Красноярском крае студентов научат проходить собеседования и делать карьеру

4 Сентября 2019 г.
Краевая служба занятости проводит акцию «Новые рубежи»
Новости Иркутска: Единственный тулунский преподаватель игры на скрипке получила новый инструмент

Единственный тулунский преподаватель игры на скрипке получила новый инструмент

4 Сентября 2019 г.
Прежний инструмент пришел в негодность из-за наводнения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356