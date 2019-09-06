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Иркутские предприниматели заждались компенсаций за наводнение

Главная Экономика
Иркутск
11:01 6 Сентября 2019
бизнес, наводнение, минэкономразвития
Автор: Sibnovosti.ru
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Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко раскритиковал работу федерального минэкономразвития с иркутскими бизнесменами, пострадавшими от летнего наводнения. По его словам, ни один из этих предпринимателей не получил выплаты, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Критика прозвучала на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Ее возглавляет Виталий Мутко.

«Минэкономразвития не работает эффективно здесь, я вчера позвонил Максиму Орешкину (министру экономического развития РФ), об этом сказал, сказал, что он должен остаться на ВЭФ (Восточный экономический форум), так как глава государства приезжает. Он сел и уехал (имеется в виду замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин). Понимаете? Ни копейки предприниматели в подтопленных регионах еще не получили», - процитировал ТАСС вице-премьера.

По данным Виталия Мутко, правительство РФ уже выделило 500 млн руб., при этом со стороны министерства соответствующих решений нет.

Ранее власти Иркутской области подсчитали, что малый и средний бизнес региона понес ущерб в размере 1,6 млрд руб. Большая часть приходится на потери бизнесменов в Тулуне и Тулунском районе - около 1,4 млрд руб. Власти региона еще в июле направили на поддержку пострадавших от наводнения предпринимателей 250 млн руб.

Фото: официальный портал правительства Иркутской области

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