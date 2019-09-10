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Первые дома для переселенцев в иркутском Черемхово будут готовы в ноябре

Главная Экономика
Иркутск
12:36 10 Сентября 2019
строительство, жилье, наводнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Первые дома в новом коттеджном поселке в иркутском городе Черемхово будут сданы в эксплуатацию в ноябре этого года. В этом поселке предстоит жить семьям из Тулуна и Нижнеудинска, лишившимся жилья в результате наводнения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Поселок возводится «Ростехом». Для него отведен участок площадью 32 га, расположенный в 2 км от центра города. Стоимость проекта составляет 1 млрд руб.

«В настоящее время здесь уже подготовлены котлованы под фундамент, залито несколько фундаментов, заканчивается монтаж внешних инженерных сетей, сделаны подъездные пути. В новые дома смогут въехать минимум 60 семей», - говорится в сообщении госкорпорации.

Пока желание переехать в Черемхово выразили 35 семей или 111 человек. По данным муниципальных властей, для будущих переселенцев будут возведены также школа, детский сад, спорткомплекс и ряд других объектов.

Фото: сайт госкорпорации «Ростех»

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