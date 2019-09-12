Восстановление иркутской инфраструктуры займет четыре года

Объекты инфраструктуры Иркутской области, разрушенные паводком, должны быть полностью восстановлены в 2023 году. Задачу поставил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Вопрос о ситуации в Иркутской области стоял первым в повестке дня сегодняшнего заседания правительства РФ. По словам главы совмина, в ходе восстановления инфраструктура должна стать более современной и более удобной.

«Чтобы люди могли решить проблемы с жильем – отремонтировать старое жилье, новое жилье купить или начать строительство, также были выделены дополнительные деньги из резервного фонда правительства – более 14 млрд рублей. Кроме того, мы направили деньги на поддержку сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, на восстановление дорог. В общей сложности более 18 млрд рублей», - сказал также Дмитрий Медведев в своем вступительном слове.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее в министерстве строительства и ЖКХ РФ подсчитали ущерб от наводнения, обрушившегося на Иркутскую область этим летом. По предварительной оценке, он превышает 35 млрд руб. В частности, ущерб от утраченного жилья оценен в 10,8 млрд руб.

Сегодня власти Иркутской области сообщили о том, что в Тулуне, наиболее пострадавшем от стихии, завершается восстановление водозабора. Стоимость работ составила 100 млн руб.

Фото: официальный портал Иркутской области