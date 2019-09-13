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Иркутский «ГринКомБанк» потерял лицензию

Главная Экономика
Иркутск
18:40 13 Сентября 2019
банк, лицензия, отзыв
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Банк России своим приказом отозвал лицензию у иркутского АО «ГринКомБанк». В кредитном учреждении назначена временная администрация, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Основания для такого решения перечислены в пресс-релизе регулятора. В частности, указывается, что «ГринКомБанк» допустил уменьшение величины собственных средств до уровня ниже размера уставного капитала.

«Существенную долю (более 55%) в активах «ГринКомБанка» составляло непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости, не используемые в основной деятельности. Кроме того, на балансе банка учитывался кредитный портфель крайне низкого качества - более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц признано безнадежной», - отметили также в Банке России.

По сообщению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», банки агенты для выплаты возмещения по вкладам будут определены до 19 сентября. Сами выплаты начнутся не позднее 26 сентября.

По величине активов АО «ГринКомБанк» занимало 410-е место в России. Он был создан еще в 1990 году. По данным Банка России, акционерами АО являются несколько физических лиц.

Напомним, что в октябре прошлого года Банк России отозвал лицензию у еще одной иркутской кредитной организации - АО «ВостСибтранскомбанк». В марте этого года стало известно, что АО «БайкалИнвестБанк» сменит иркутскую регистрацию на московскую.

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