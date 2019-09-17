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Пострадавшие от наводнения иркутские бизнесмены начали получать средства

Главная Экономика
Иркутск
12:21 17 Сентября 2019
ущерб, наводнение, выплаты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области начались выплаты предпринимателям, бизнес которых пострадал из-за летнего наводнения. Сумма единовременной помощи составляет 200 тыс. руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Эта финансовая помощь предусмотрена областным бюджетом. Решение о ее предоставлении приняли правительственная комиссия по ликвидации последствий паводка и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«В министерство экономического развития Иркутской области и через МФЦ «Мои документы и консультационные центры в городах Тулун и Нижнеудинск от предпринимателей поступают заявления на получение единовременной помощи. Прием заявлений начат 13 сентября, за эти несколько дней рассмотрено более 30 обращений. На сегодняшний день заявления четверых предпринимателей, осуществляющих деятельность в области аренды недвижимого имущества, розничной торговли, мойки автотранспортных средств, одобрены, уже сформированы финансовые документы для перевода денег», - цитирует официальный портал региона заместителя министра экономического развития Иркутской области Марину Петрову.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее власти Иркутской области подсчитали, что только малый и средний бизнес региона понес ущерб в размере 1,6 млрд руб. Большая часть приходится на потери бизнесменов в Тулуне и Тулунском районе - около 1,4 млрд руб.

В начале сентября вице-премьер российского правительства Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию, раскритиковал работу федерального минэкономразвития с иркутскими бизнесменами, пострадавшими от наводнения. По его словам, ни один из них к тому времени не получил компенсаций.

Фото: официальный портал Иркутской области

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