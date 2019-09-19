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Восстановительным работам в Иркутской области не хватает стройматериалов

Главная Экономика
Иркутск
13:09 19 Сентября 2019
прокуратура, строительство, наводнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Прокуратура Иркутской области объявила предостережение и. о. министра экономического развития региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Причиной стала нехватка, по данным ведомства, стройматериалов в специальных логистических центрах в Тулуне и Нижнеудинске, которые были созданы для организации восстановительных работ после наводнения.

«Установлено, что при значительных масштабах проводимого капитального ремонта и строительства, объемы предлагаемых в логистических центрах строительных материалов не соответствуют фактической потребности; договоры поставки с подрядными организациями не заключены», - говорится в сообщении облпрокуратуры.

Логистические центры стройматериалов были созданы в Тулуне и Нижнеудинск по поручению правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка. В настоящее время в Тулуне идет подготовка к застройке двух микрорайонов – «Сосновый Бор» и «Березовая Роща». По словам иркутского губернатора Сергея Левченко, только в во втором из них будет жить 1,5 тыс. семей.

Фото: официальный портал Иркутской области

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