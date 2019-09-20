Школу для учеников иркутского Тулуна построит «Роснефть»

«Роснефть» построит школу в иркутском городе Тулуне, пострадавшем от летнего наводнения. О проекте сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

План строительства обсуждался на встрече представителей нефтяной компании с руководством города. По данным официального сайта мэрии Тулуна, школа появится в микрорайоне «Угольщиков». Генподрядчика строительства предполагается определить в конце сентября, приступить к работам на площадке – 1 октября.

«Полностью сдать объект в эксплуатацию намерены в декабре 2020 года. Как стало известно, в новой школе планируется открыть «Роснефть-класс» - первую ступень корпоративной системы непрерывного образования «Школа - вуз - предприятие», - отметили в мэрии.

Напомним, в Тулуне были затоплены школы №20 и №6. Первую из них решено не восстанавливать. Дети из школы №20 распределены в несколько учебных заведений.

Как сообщали Sibnovosti.ru, госкорпорация «Ростех» строит для лишившихся квартир и домов жителей Тулуна и Нижнеудинска коттеджный поселок в городе Черемхово. Стоимость этого проекта составляет 1 млрд руб.

Фото: официальный сайт мэрии Тулуна