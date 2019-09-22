На восстановление Иркутской области после паводка потратят 41 млрд рублей

Принята федеральная программа по восстановлению инфраструктуры и жилья в пострадавшей от наводнения Иркутской области. Ее параметры указаны в распоряжении совмина, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Программа рассчитана до 2023 года. Объем финансирования ее мероприятий превышает 41 млрд руб.

Программа разбита на несколько подпрограмм. Например, первым пунктом подпрограммы, касающейся объектов образования, является капремонт средней школы №6 в Тулуне. Работы здесь должны быть завершены в 2019 году. На 2019-2021 годы в этом же городе запланировано возведение сразу трех школ в сумме на 2,8 тыс. мест. Согласно документу, предполагается, в частности, строительство в общей сложности около 70 км автодорог и 40 мостов.

Ответственным за исполнителе программы назначено министерство строительства и ЖКХ РФ.

По данным правительства Иркутской области, к концу этой недели в регионе приняты документы от 5 048 семей на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. 588 семей заключили договоры на его приобретение на общую сумму 1,5 млрд руб.

Как сообщали Sibnovosti.ru, программу восстановления иркутской инфраструктуры правительство РФ обсудило на своем заседании 12 сентября.

Фото: официальный портал Иркутской области