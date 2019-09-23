Бывший иркутский министр возглавил «Фармасинтез»

Евгений Орачевский назначен гендиректором одной из крупнейших российских фармацевтических компаний АО «Фармасинтез». Ранее он работал в правительствах Иркутской области и Забайкальского края, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Перед новым руководителем поставлены амбициозные задачи на ближайшее время, в том числе расширение производственных мощностей иркутского предприятия», - говорится в сообщении санкт-петербургской компании, которое цитирует «Интерфакс-Сибирь».

Уроженец Иркутска Евгений Орачевский с января 2017 года работал заместителем министра экономического развития Иркутской области, а спустя несколько месяцев был назначен руководителем этого ведомства. С марта по июнь 2019 года он исполнял обязанности первого вице-премьера Забайкальского края.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года «Фармасинтез» приступил к строительству завода по производству активных фармсубстанций в городе Усолье-Сибирское Иркутской области с предварительным объемом инвестиций 10 млрд руб.

«Я очень надеюсь, что к 2021 году мы запустим производство, а к 2025 году по объему производства мы должны превосходить лучшие времена Советского Союза, когда в Усолье-Сибирском производили антибиотики фактически для пятой части земли», - заявлял тогда президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния.

Фото: официальный портал Забайкальского края