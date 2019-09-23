Магазин Made in Buryatia появится на границе с Китаем

Специализированный магазин товаров из Бурятии откроют на российско-китайской границе. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Магазин-павильон Made in Buryatia разместится в зоне беспошлинной торговли в районе пункта пограничного пропуска Забайкальск – Маньчжурия. Соглашение об этом подписали Гарантийный фонд Бурятии и управляющая компания зоны беспошлинной торговли в рамках молодежного предпринимательского форума «Китай – Россия – Монголия - 2019».

«Бурятские производители смогут на бесплатной основе презентовать свою продукцию в Китае, адаптировать ее к предпочтениям китайской стороны, проверить спрос, найти покупателей и продавать свои изделия», - говорится в сообщении на официальном портале республики.

Отмечается также, что сопровождением магазина займется Центр экспорта Бурятии.

Фото: официальный портал Республики Бурятия