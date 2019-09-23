Начались выплаты вкладчикам лишенного лицензии иркутского «ГринКомБанка»

Выплаты страхового возмещения вкладчикам иркутского АО «ГринКомБанк» начались сегодня. Об этом уведомило клиентов кредитного учреждения «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, Банк России своим приказом отозвал лицензию у «ГринКомБанка» в середине сентября. В числе оснований для такого решения регулятор указал на то, что «ГринКомБанк» допустил уменьшение величины собственных средств до уровня ниже размера уставного капитала. В иркутском кредитном учреждении назначена временная администрация.

На прошлой неделе состоялся конкурс на право выплаты возмещений. Его победителем стало АО «Россельхозбанк».

«Согласно реестру обязательств АО «ГринКомБанк» за выплатой страхового возмещения на сумму 152 млн руб. могут обратиться около 640 вкладчиков, в том числе 60 вкладчиков - юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, на сумму 3,5 млн руб.», - отметили в АСВ.

По данным агентства, получить выплаты можно в Москве и Иркутской области.