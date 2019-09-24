В иркутском Тулуне построят ледовый стадион

В иркутском городе Тулуне, летом этого года оказавшемся в эпицентре наводнения, построят ледовую арену. Ее возведет «Газпром», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным мэрии муниципалитета, компания, а также городские и областные власти пришли к соглашению о том, где будет размещен объект.

«Окончательно определено место строительства… Ледовая арена будет находиться между микрорайонами «Угольщиков» и «Сосновый бор», - проинформировал официальный сайт администрации Тулуна.

В Тулуне создана хоккейная команда «Шахтер». В декабре прошлого года она заняла второе место на турнире любительских команд Иркутской области.

Как писали Sibnovosti.ru, здание школы в микрорайоне «Угольщиков» построит «Роснефть». Сдать ее в эксплуатацию предполагается в декабре 2020 года. Тем временем, госкорпорация «Ростех» строит для лишившихся квартир и домов жителей Тулуна и Нижнеудинска коттеджный поселок в иркутском городе Черемхово.

Фото: официальный сайт мэрии Тулуна