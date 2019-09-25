В Иркутской области построят 13 новых дамб

После паводка 2019 года в Иркутской области намерены построить 13 новых дамб, а также на еще провести капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений, сообщили сегодня в пресс-службе правительства региона.

«В результате восстановительных работ в подтопленных территориях Иркутской области будет построено 13 и произведен капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений – дамб, объектов инженерной защиты, также будет произведено берегоукрепление рек», - говорится в сообщении.

Как сообщали Sibnovosti.ru, программу восстановления иркутской инфраструктуры правительство РФ обсудило на своем заседании 12 сентября.

Ранее в министерстве строительства и ЖКХ РФ подсчитали ущерб от наводнения, обрушившегося на Иркутскую область этим летом. По предварительной оценке, он превышает 35 млрд руб. В частности, ущерб от утраченного жилья оценен в 10,8 млрд руб.