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В Иркутской области построят 13 новых дамб

Главная Экономика
Иркутск
14:57 25 Сентября 2019
иркутск, восстановление
Автор: Sibnovosti.ru
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После паводка 2019 года в Иркутской области намерены построить 13 новых дамб, а также на еще провести капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений, сообщили сегодня в пресс-службе правительства региона.

«В результате восстановительных работ в подтопленных территориях Иркутской области будет построено 13 и произведен капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений – дамб, объектов инженерной защиты, также будет произведено берегоукрепление рек», - говорится в сообщении.

Как сообщали Sibnovosti.ru, программу восстановления иркутской инфраструктуры правительство РФ обсудило на своем заседании 12 сентября. 

Ранее в министерстве строительства и ЖКХ РФ подсчитали ущерб от наводнения, обрушившегося на Иркутскую область этим летом. По предварительной оценке, он превышает 35 млрд руб. В частности, ущерб от утраченного жилья оценен в 10,8 млрд руб.

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