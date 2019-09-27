Бурятским энергетикам срезали плату за воду

Плата за водные ресурсы для Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии снижена примерно вдвое, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства РФ «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности».

Согласно поправкам, для байкальских регионов с 1 января 2020 года установлена единая ставка за воду. Теперь Гусиноозерская ГРЭС будет платить столько же, сколько иркутские энергетики - 636 руб. за 1 тыс. куб. м вместо прежних 1 331 руб.

«В результате изменения законодательства крупнейшей электрической станции Восточной Сибири и Дальнего Востока удастся избежать ожидаемой уже в 2020 году убыточности производства, сохранить рабочие места на предприятии и налоговые отчисления в республиканский бюджет», - отметили в пресс-службе правительства Республики Бурятия.

Новая ставка будет действовать до 31 декабря 2025 года.

«Гусиноозерская ГРЭС» является филиалом АО «Интер РАО – Электрогенерация». Это крупнейший объект энергетики Бурятии – станция вырабатывает около 4,5 млрд кВт/ч в год. «Интер РАО» планирует начать в 2020 году масштабный капремонт тепловых сетей Гусиноозерска с населением более 23 тыс. человек.

Фото: официальный портал Республики Бурятия