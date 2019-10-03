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Сотни жителей Бурятии передумали брать «дальневосточный гектар»

Главная Экономика
Иркутск
12:09 3 Октября 2019
заявка, земля, отказ
Автор: Sibnovosti.ru
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Около 400 жителей Республики Бурятия отозвали свои заявки на получение «дальневосточного гектара». Причиной отказов становится качество земельного участка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заявки жители региона могли подавать с 1 августа 2019 года. По данным официального портала Бурятии, всего к 1 октября подано 1,7 тыс. таких документов. 431 заявка утверждена, уже зарегистрировано 32 договора безвозмездного пользования.

«Более 400 - аннулировано по инициативе самих заявителей. Это объясняется тем, что многие заявляются на земельные участки, в границах которых оказываются неликвидные места - овраги, отвалы, насыпи, болота, возвышенности, и в дальнейшем при разъяснении отказываются от заявления», - говорится также в сообщении.

Первым получателем «дальневосточного гектара», согласно сайту «НаДальнийВосток.РФ», стали житель Улан-Удэ Александр Ботов и его супруга. Земельный участок площадью около 2 га для расширения мебельного производства они выбрали в Тарбагатайском районе рядом с селом Кордон.

«Наиболее востребованные земельные участки находятся в Кабанском районе, где подано 292 заявления. Чуть меньше - в Иволгинском районе, где изъявили желание получить землю 280 человек», - рассказали также в пресс-службе республиканского правительства.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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