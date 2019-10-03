Сотни жителей Бурятии передумали брать «дальневосточный гектар»

Около 400 жителей Республики Бурятия отозвали свои заявки на получение «дальневосточного гектара». Причиной отказов становится качество земельного участка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заявки жители региона могли подавать с 1 августа 2019 года. По данным официального портала Бурятии, всего к 1 октября подано 1,7 тыс. таких документов. 431 заявка утверждена, уже зарегистрировано 32 договора безвозмездного пользования.

«Более 400 - аннулировано по инициативе самих заявителей. Это объясняется тем, что многие заявляются на земельные участки, в границах которых оказываются неликвидные места - овраги, отвалы, насыпи, болота, возвышенности, и в дальнейшем при разъяснении отказываются от заявления», - говорится также в сообщении.

Первым получателем «дальневосточного гектара», согласно сайту «НаДальнийВосток.РФ», стали житель Улан-Удэ Александр Ботов и его супруга. Земельный участок площадью около 2 га для расширения мебельного производства они выбрали в Тарбагатайском районе рядом с селом Кордон.

«Наиболее востребованные земельные участки находятся в Кабанском районе, где подано 292 заявления. Чуть меньше - в Иволгинском районе, где изъявили желание получить землю 280 человек», - рассказали также в пресс-службе республиканского правительства.

Фото: официальный портал Республики Бурятия