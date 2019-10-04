В пострадавших от наводнения домах Иркутской области капремонт завершат к зиме

Капремонт домов в Иркутской области, пострадавших от наводнения, планируется завершить до 30 ноября 2019 года. Органы власти региона уже получили почти 2 тыс. заявлений на его проведение, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

При этом число домов, где предстоит сделать капремонт, постоянно меняется.

«Значительное число из тех помещений, которые изначально предполагалось ремонтировать, после повторного обследования, показавшего, что вода в подвалах так и не ушла и соответственно ремонта вести нельзя – по таким строениям принято решение о сносе», - приводит официальный портал Иркутской области комментарий министра строительства, дорожного хозяйства региона Светланы Свиркиной.

К 3 октября перечислены средства на проведение капремонта в 263 жилых помещениях в размере 41,1 млн руб. По данным правительства области, в Нижнеудинске и Тулуне капремонт идет в 97% пострадавших многоквартирных домов.

Фото: официальный портал Иркутской области