4 октября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В пострадавших от наводнения домах Иркутской области капремонт завершат к зиме

Главная Экономика
Иркутск
10:58 4 Октября 2019
наводнение, капремонт, средства
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Капремонт домов в Иркутской области, пострадавших от наводнения, планируется завершить до 30 ноября 2019 года. Органы власти региона уже получили почти 2 тыс. заявлений на его проведение, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

При этом число домов, где предстоит сделать капремонт, постоянно меняется.

«Значительное число из тех помещений, которые изначально предполагалось ремонтировать, после повторного обследования, показавшего, что вода в подвалах так и не ушла и соответственно ремонта вести нельзя – по таким строениям принято решение о сносе», - приводит официальный портал Иркутской области комментарий министра строительства, дорожного хозяйства региона Светланы Свиркиной.

К 3 октября перечислены средства на проведение капремонта в 263 жилых помещениях в размере 41,1 млн руб. По данным правительства области, в Нижнеудинске и Тулуне капремонт идет в 97% пострадавших многоквартирных домов.

Фото: официальный портал Иркутской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Сотни жителей Бурятии передумали брать «дальневосточный гектар»

Сотни жителей Бурятии передумали брать «дальневосточный гектар»

3 Октября 2019 г.
Всего в регионе с 1 августа подано 1,7 тыс. заявок
Новости Иркутска: Бурятским энергетикам срезали плату за воду

Бурятским энергетикам срезали плату за воду

27 Сентября 2019 г.
Гусиноозерской ГРЭС удалось избежать убыточности
Новости Иркутска: В Иркутской области построят 13 новых дамб

В Иркутской области построят 13 новых дамб

25 Сентября 2019 г.
После паводка 2019 года в Иркутской области намерены построить 13 новых дамб.
Новости Иркутска: В иркутском Тулуне построят ледовый стадион

В иркутском Тулуне построят ледовый стадион

24 Сентября 2019 г.
Средства в проект вложит «Газпром»
Новости Иркутска: Начались выплаты вкладчикам лишенного лицензии иркутского «ГринКомБанка»

Начались выплаты вкладчикам лишенного лицензии иркутского «ГринКомБанка»

23 Сентября 2019 г.
Победителем конкурса на право осуществлять выплаты стал «Россельхозбанк»
Новости Иркутска: Магазин Made in Buryatia появится на границе с Китаем

Магазин Made in Buryatia появится на границе с Китаем

23 Сентября 2019 г.
Он призван способствовать продвижению продукции республиканских предприятий
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Чемпионат мира по боксу среди женщин стартует в Бурятии

Чемпионат мира по боксу среди женщин стартует в Бурятии

2 Октября 2019 г.
Первенство продлится до 13 октября
Новости Иркутска: Иркутское наводнение может стать основанием для отсрочки от призыва

Иркутское наводнение может стать основанием для отсрочки от призыва

1 Октября 2019 г.
В минобороны РФ обещают индивидуальный подход к каждому призывнику из пострадавших районов
Новости Иркутска: В иркутской гордуме беспартийный руководитель

В иркутской гордуме беспартийный руководитель

29 Сентября 2019 г.
На пост спикера избран Дмитрий Ружников
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356