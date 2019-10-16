Пострадавшим от наводнения в Иркутской области выдано более пяти тысяч свидетельств на приобретение жилья

Зампред федерального правительства Виталий Мутко принял участие в совещании о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Глава региона Сергей Левченко доложил, что пострадавшим в результате стихии выдано более пяти тысяч свидетельств на приобретение жилья. Около полутора тысяч из них уже оплачено на общую сумму 4 млрд рублей.

В рамках специальной программы по восстановлению жилья и инфраструктуры в пострадавших территориях будет выделено более 43 млрд рублей. На эти деньги предполагается построить 22 объекта образования, 14 детских садов, 17 медицинских учреждений, два объекта социальной защиты населения, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

Общее количество подтопленных жилых домов в Иркутской области – около 11 тысяч. Почти 8 тысяч из них подлежат сносу или требуют существенного ремонта.