ДФО могут предоставить 15 млрд рублей на льготную ипотеку

Для финансирование льготной ипотеки в ДФО будет предоставлено около 15 млрд рублей. Эту сумму Минфин может выделить институту развития в жилищной сфере ДОМ.РФ в качестве взноса в уставный капитал на реализацию проекта льготной ипотеки под 2% в Дальневосточном федеральном округе.

Проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Предполагается, что сопровождать подготовку и подачу гражданами документов на получение льготной ипотеки будет Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.