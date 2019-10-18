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ДФО могут предоставить 15 млрд рублей на льготную ипотеку

Главная Экономика
Иркутск
13:56 18 Октября 2019
ипотека, восток, дальний, минфин
Автор: Sibnovosti.ru
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Для финансирование льготной ипотеки в ДФО будет предоставлено около 15 млрд рублей. Эту сумму Минфин может выделить институту развития в жилищной сфере ДОМ.РФ в качестве взноса в уставный капитал на реализацию проекта льготной ипотеки под 2% в Дальневосточном федеральном округе.

Проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Предполагается, что сопровождать подготовку и подачу гражданами документов на получение льготной ипотеки будет Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

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