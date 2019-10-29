Бурятия может принять чартерные авиарейсы из Японии

В следующем году могут быть организованы прямые чартерные авиарейсы из Японии в Улан-Удэ. О новых туристических перспективах сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Крупнейшая туристическая выставка в Азиатско-Тихоокеанском регионе JATA Tourism Expo 2019 завершила свою работу в Осаке 27 октября. Ее участники из Японии и России обсудили, в частности, возможности увеличения числа чартерных рейсов из Японии на российский Дальний Восток. В их числе были представители Республики Бурятия, а также японской авиакомпании JAL.

«Летом 2020 года в Сахалинскую область запланировано уже 15 чартерных рейсов из разных городов Японии. Также следующим летом компания JATA намерена включить в пилотную программу Приморский край и Республику Бурятия. Планируется и комплексная программа – совмещение двух регионов Дальнего Востока за одну поездку (Сахалин и Камчатка)», - говорится в сообщении Ростуризма по итогам обсуждения.

Продолжить обсуждение предполагается в ходе Дальневосточной недели туризма, которая пройдет в начале декабря в Сахалинской области.

Напомним, иностранцы могут приехать в Бурятию по электронной визе через международный аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ. Чаще всего этой возможностью пользуются граждане КНР и Японии.

Фото: сайт выставки JATA Tourism Expo 2019