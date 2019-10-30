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В Бурятии заработали три новых СЭС

Главная Экономика
Иркутск
13:46 30 Октября 2019
электростанция, проект, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Бурятии ввели в эксплуатацию сразу три солнечные электростанции (СЭС). Их построили в Кабанском, Тарбагатайском и Кяхтинском районах республики, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Общая мощность этих СЭС составляет 45 МВт. Каждая состоит из порядка 48 тыс. солнечных модулей и в год будет вырабатывать около 20 млн кВт/ч, что эквивалентно годовому потреблению энергии 25 тыс. жителей. Реализацией проекта занималось дочерняя российская компания консорциума Gildenmeister Energy Solutions GmbH (Германия) и LSG Group (Австрия). На строительство ушло менее полугода.

«У нас очень много солнца, и надо использовать те природные преимущества, которые у нас есть.  Солнечные электростанции – это снижение выбросов углекислого газа до 10 тыс. тонн в год. Это пойдет на пользу экологии нашей республики и уникальной экосистемы озера Байкал», - приводит официальный портал Бурятии комментарий главы республики Алексея Цыденова.

Как сообщали Sibnovosti.ru, первая в Бурятии СЭС – Бичурская установленной мощностью 10 МВт – была построена в 2017 году. По данным властей региона, ГК «Хевел» в 2019 году завершает строительство СЭС в Хоринском районе мощностью 15 МВт. Ее монтаж начался в июне. Кроме того, в 2020-2022 годах планируется построить еще две станции – Торейскую СЭС мощностью 45 МВт и Джидинскую на 30 МВт.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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