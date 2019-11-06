«Улан-Удэнский авиазавод» повысил квалификацию китайских пилотов

Четыре экипажа китайской авиакомпании Mir Trading Ltd прошли тренажерную подготовку в Бурятии в учебном центре АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (У-УАЗ). Пилоты повышали квалификацию на комплексном тренажере вертолета Ми-171, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В ходе обучения пилоты оттачивали полеты днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях с имитацией отказов двигателей и систем вертолета Ми-171. Практическая подготовка каждого экипажа составила шесть часов», - говорится в сообщении о ходе и результатах подготовки на сайте госкорпорации «Ростех».

У-УАЗ входит в холдинг «Вертолеты России» «Ростеха». В 2007 году на базе завода был создан авиационный учебный центр. Он специализируется на переподготовке летного и инженерно-технического персонала на вертолеты Ми-8АМТ, Ми-171Е, Ми-171, Ми-8АМТШ и Ми-171Ш.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе 2019 года стало известно о том, что южнокорейская Sungin Group рассматривает возможность покупки партии вертолетов У-УАЗ.

Фото: сайт госкорпорации «Ростех»