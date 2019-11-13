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Число «Львят» в Улан-Удэ достигнет 15

Главная Экономика
Иркутск
14:59 13 Ноября 2019
трамвай, линия, производство
Автор: Sibnovosti.ru
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Число новых трамваев серии «Львенок» на маршрутах в Улан-Удэ увеличится до 15. В настоящее время в столице Бурятии курсируют три таких трамвая, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Львята» выпущены санкт-петербургским ООО «ПК Транспортные системы». На их приобретение было выделено более 498 млн руб. в рамках единой дальневосточной субсидии. Первые такие трамвай были поставлены в республику в сентябре.

«До прихода «Львят» в трампарке Улан-Удэ на балансе было 58 трамваев, из них ежедневно на линию выходят 40 вагонов. Износ до пополнения парка в 2019 году превышал 90%», - сообщает информационный сайт Улан-Удэ.

Таким образом, новые трамваи увеличат муниципальный парк примерно на 25%.

«Трамвайный вагон 71-911 ЕМ (Львенок) - это 100%-низкопольный четырехостный вагон… Просторный салон, большое количество удобных сидений, широкие дверные проемы, система климат-контроля. Также в трамвае предусмотрены информационные экраны, с помощью которых пассажиры в реальном времени получают все необходимые сведения о маршруте, остановках и пересадках. Вагон оснащен камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. В салоне есть площадка, где можно поставить велосипед или детскую коляску», - характеризуют его в «ПК Транспортные системы».  

Фото: сайт ООО «ПК Транспортные системы»

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