Иркутск переводят на байкальскую воду

Правительство Иркутской объявило тендер на проектирование водозабора на берегу Байкала и водопровода до Иркутска. Его условия опубликованы на сайте госзакупок, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 941,1 млн руб. Итоги торгов планируется подвести 2 декабря.

«Проектно-изыскательские работы необходимо выполнить до 1 ноября 2023 года. Подрядчику, в частности, предстоит спроектировать водозабор в поселке Листвянка (находится на берегу Байкала), магистральный трубопровод в Иркутском районе (от Листвянки до Иркутска), магистральный трубопровод водоотведения, а также более мелкие трубопроводы водоотведения и водоснабжения вдоль Байкальского тракта (дороги, ведущей на Байкал)», - перечисляет обязательства будущего победителя тендера «Интерфакс-Сибирь».

Пока водоснабжение Иркутска осуществляется за счет Ершовского водозабора на Иркутском водохранилище.

Фото: официальный портал Иркутска