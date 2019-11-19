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Асфальт никак не уляжется на иркутском Голоустненском тракте

Главная Экономика
Иркутск
11:13 19 Ноября 2019
трасса, штраф, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области «наказан рублем» генподрядчик, занимавшийся реконструкцией Голоустненского тракта. Сумма штрафа составила почти 7 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Реконструкция Голоустненского тракта на участке с 46-го по 70-й км велась в 2017-2018 годы. Стоимость работ составила 1,37 млрд руб. Генподрядчиком являлось ООО СПМК-7.

«В этом году были выявлены дефекты на указанном участке, устранить которые подрядчик должен был в срок до 21 сентября 2019 года. Однако дорожная организация не приступила к гарантийным работам, поэтому ей предъявлены штрафные санкции в размере 6,9 млн руб.», - говорится в сообщении на официальном портале правительства региона.

По данным иркутских властей, компания СПМК-7 завершила работы к 8 ноября. Но уже после этого на трассе снова выявили дефекты асфальтобетонного покрытия. К их устранению генподрядчик обязан приступить при наступлении положительных температур.

Голоустненский тракт – одна из транспортных артерий, ведущих от Иркутска к озеру Байкал.

Фото: официальный портал Иркутской области

 

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