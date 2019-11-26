Китайская компания будет участвовать в строительстве иркутского ГОКа

«Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) и китайская компания Baotou Steel совместно построят горнообогатительный комбинат (ГОК) в Иркутской области. О заключении сторонами соглашения о стратегическом партнерстве сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Вчера два металлургических холдинга РФ и КНР – «Челябинский трубопрокатный завод» и компания Inner Mongolia Baotou Steel – подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках реализации проекта по строительству ГОК на базе месторождения редких металлов в Иркутской области», - заявил в Пекине на заседании Российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов (цитата по ТАСС).

В начале этого года заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова сообщала, что компания «Техноинвест Альянс» (контролируется металлургической группой ЧТПЗ) планирует запустить ГОК на базе крупнейшего в России Зашихинского редкометалльного месторождения в 2023 году. Его разработка позволит покрыть на 100% потребности российских заводов в танталовом сырье и существенную часть потребностей в ниобии.

Как писали Sibnovosti.ru, проект освоения Зашихинского месторождения в Нижнеудинском районе, представленный ЗАО «Техноинвест Альянс», правительство Иркутской области одобрило еще в декабре 2011 года. Тогда планировалось, что первая очередь ГОКа мощностью переработки 250 тыс. т руды в год заработает уже в 2014-м, а после пуска третьей очереди в 2018-м комбинат сможет перерабатывать 1 млн т в год. В апреле 2014 года было объявлено о том, что возведение ГОКа стартует в 2016 году.

В декабре 2018 года гендиректор компании «Техноинвест Альянс» Александр Кознов посетил Саянск в Иркутской области. В городе он осмотрел возможные площадки для строительства химико-металлургического завода, который должен стать частью проекта разработки Зашихинского месторождения. Тогда мэрия Саянска сообщала о том, что проект распланирован в четыре очереди до 2027 года.

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