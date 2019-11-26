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Бурятия получит дотацию из федерального бюджета

Главная Экономика
Иркутск
13:22 26 Ноября 2019
бюджет, средства, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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Республика Бурятия получит дополнительные средства для решения ряда социально-экономических задач. Соответствующее поручение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил федеральному минфину, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото документа опубликован на своей странице в соцсети Facebook глава региона Алексей Цыденов.

«Внесите проект распоряжения правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в сумме 396 601,2 тыс. рублей для предоставления Республике Бурятия дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации», - говорится в документе, датированном 23 ноября 2019 года.

По словам Алексея Цыденова, федеральные средства позволят решить ряд проблем. Например, не допустить повышения тарифов на тепло для жителей поселков в северных районах Бурятии.

«… Имеем постоянную задолженность теплоснабжающих организаций за уголь, за электроэнергию, по налогам. До 2017 года теплоснабжающие организации ежегодно банкротились и просто не платили ни за уголь, ни за электроэнергию. Каждый год формировалось новое юрлицо, нарабатывало долги и в конце года закрывалось. С учетом такого подхода угольщики перестали отгружать уголь без предоплаты, и мы два последних года поддерживаем закупку угля из республиканского бюджета», - обрисовал проблему глава республики.

Фото: страница главы Республики Бурятия Алексея Цыденова в соцсети Facebook

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