Бурятия получит дотацию из федерального бюджета

Республика Бурятия получит дополнительные средства для решения ряда социально-экономических задач. Соответствующее поручение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил федеральному минфину, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото документа опубликован на своей странице в соцсети Facebook глава региона Алексей Цыденов.

По словам Алексея Цыденова, федеральные средства позволят решить ряд проблем. Например, не допустить повышения тарифов на тепло для жителей поселков в северных районах Бурятии.

«… Имеем постоянную задолженность теплоснабжающих организаций за уголь, за электроэнергию, по налогам. До 2017 года теплоснабжающие организации ежегодно банкротились и просто не платили ни за уголь, ни за электроэнергию. Каждый год формировалось новое юрлицо, нарабатывало долги и в конце года закрывалось. С учетом такого подхода угольщики перестали отгружать уголь без предоплаты, и мы два последних года поддерживаем закупку угля из республиканского бюджета», - обрисовал проблему глава республики.