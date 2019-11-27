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Определение зон затопления в Бурятии потребовало допсредств

Главная Экономика
Иркутск
11:11 27 Ноября 2019
паводок, граница, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
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Республике Бурятия требуются дополнительные средства для определения границ зон, которые могут пострадать от паводка. Эти работы должны быть проведены в общей сложности в 192 населенных пунктах, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соответствующее поручение властям регионов дал в октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин. Работы в Бурятии планируется завершить в конце 2022 года. Их ход обсудили на заседании правительства региона.

По данным официального портала Республики Бурятия, уже определены зоны затопления и подтопления в 27 населенных пунктах. Затраты в целом составят 67,8 млн руб. Предварительно одобрено выделение в 2020 году 17 млн руб., которые пойдут на определение зон у рек Джида и Чикой.

«Таким образом на завершение работ по определению границ затопления в Бурятии дополнительно требуется 50,7 млн руб. Предлагаем рассмотреть вопрос о выделении финансирования на февральской сессии народного хурала», - заявил на заседании министр природных ресурсов республики Вадим Кантор.

Как писали Sibnovosti.ru, летнее наводнение 2019 года в Бурятии не носило столь разрушительный характер, как в соседней Иркутской области. Тем не менее, ущерб от него оказался значительным. Было подтоплено 915 домов и 240 приусадебных участков в 15 населенных пунктах. Пострадавшим жителям из резервного фонда правительства Бурятии выплачена единовременная материальная помощь в размере 6,12 млн руб.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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