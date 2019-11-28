28 ноября
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Иркутск меняет расчет оплаты за обращение с ТКО

Главная Экономика
Иркутск
11:44 28 Ноября 2019
мусор, оплата, предложение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Власти Иркутска считают целесообразным внести изменения в правила начисления оплаты за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об инициативе муниципалитета сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Согласно предлагаемому подходу оплата для жителей многоквартирных домов предполагает расчет, исходя из общей площади жилого помещения; а для индивидуальных жилых домов – из количества граждан, постоянно или временно проживающих в помещении», - говорится о сути предложения на официальном портале Иркутска.

В настоящее время оплата осуществляется только исходя из общей площади жилого помещения. По данным городских властей, изменения одобрили депутаты местной думы на слушаниях 27 ноября. При этом представитель регионального оператора по обращению с ТКО «РТ-НЭО Иркутск» подчеркнул, что дифференцированный подход для горожан является экономным и рациональным. Ожидается, что предложение будет отправлено в правительство Иркутской области до 1 декабря.

20 ноября состоялось заседание рабочей группы по урегулированию спорных вопросов при переходе на новую систему обращения с ТКО в Иркутской области.

«В конце 2018 года на момент старта федеральной реформы губернатором Иркутской области было принято решение о начислении платы за обращение с ТКО, исходя из количества квадратных метров. Однако за муниципалитетами оставили право перейти на иной способ начисления платежей, то есть по количеству проживающих человек. Для этого муниципальные образования должны предоставить в региональное министерство жилищной политики, энергетики и транспорта определенный пакет документов, в том числе данные опроса населения. Таким образом, с 1 июля 2019 года три города Иркутской области - Саянск, Братск, Тайшет перешли на способ начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, исходя из количества проживающих на жилплощади человек», - отмечалось в пресс-релизе областного правительства по итогам заседания.

Тогда же было принято решение о том, что муниципалитеты должны определиться со способом начисления платы ТКО до 1 декабря 2019 года.

Фото: сайт ООО «РТ-НЭО Иркутск»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Определение зон затопления в Бурятии потребовало допсредств

Определение зон затопления в Бурятии потребовало допсредств

27 Ноября 2019 г.
Поправки в республиканский бюджет рассмотрят в феврале
Новости Иркутска: Бурятия получит дотацию из федерального бюджета

Бурятия получит дотацию из федерального бюджета

26 Ноября 2019 г.
Ее объем составит почти 400 млн рублей
Новости Иркутска: Китайская компания будет участвовать в строительстве иркутского ГОКа

Китайская компания будет участвовать в строительстве иркутского ГОКа

26 Ноября 2019 г.
Группа ЧТПЗ и Baotou Steel заключили соглашение о сотрудничестве
Новости Иркутска: Асфальт никак не уляжется на иркутском Голоустненском тракте

Асфальт никак не уляжется на иркутском Голоустненском тракте

19 Ноября 2019 г.
Генподрядчик реконструкции оштрафован за дефекты покрытия
Новости Иркутска: Иркутск переводят на байкальскую воду

Иркутск переводят на байкальскую воду

14 Ноября 2019 г.
Объявлен тендер на строительство водозабора и водопровода
Новости Иркутска: Число «Львят» в Улан-Удэ достигнет 15

Число «Львят» в Улан-Удэ достигнет 15

13 Ноября 2019 г.
Новые трамваи выпускает «ПК Транспортные системы»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Иркутске потушили пожар в мебельном магазине

В Иркутске потушили пожар в мебельном магазине

26 Ноября 2019 г.
Еще один магазин сгорел в Омской области
Новости Иркутска: В Бурятию привезли бюст Екатерины II для Анинского дацана

В Бурятию привезли бюст Екатерины II для Анинского дацана

27 Ноября 2019 г.
Это копия утраченной в 1917 году буддийской реликвии
Новости Иркутска: Иркутские кадеты попали в ДТП

Иркутские кадеты попали в ДТП

27 Ноября 2019 г.
Девять учащихся госпитализировано
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19