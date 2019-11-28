Иркутск меняет расчет оплаты за обращение с ТКО

Власти Иркутска считают целесообразным внести изменения в правила начисления оплаты за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об инициативе муниципалитета сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Согласно предлагаемому подходу оплата для жителей многоквартирных домов предполагает расчет, исходя из общей площади жилого помещения; а для индивидуальных жилых домов – из количества граждан, постоянно или временно проживающих в помещении», - говорится о сути предложения на официальном портале Иркутска.

В настоящее время оплата осуществляется только исходя из общей площади жилого помещения. По данным городских властей, изменения одобрили депутаты местной думы на слушаниях 27 ноября. При этом представитель регионального оператора по обращению с ТКО «РТ-НЭО Иркутск» подчеркнул, что дифференцированный подход для горожан является экономным и рациональным. Ожидается, что предложение будет отправлено в правительство Иркутской области до 1 декабря.

20 ноября состоялось заседание рабочей группы по урегулированию спорных вопросов при переходе на новую систему обращения с ТКО в Иркутской области.

«В конце 2018 года на момент старта федеральной реформы губернатором Иркутской области было принято решение о начислении платы за обращение с ТКО, исходя из количества квадратных метров. Однако за муниципалитетами оставили право перейти на иной способ начисления платежей, то есть по количеству проживающих человек. Для этого муниципальные образования должны предоставить в региональное министерство жилищной политики, энергетики и транспорта определенный пакет документов, в том числе данные опроса населения. Таким образом, с 1 июля 2019 года три города Иркутской области - Саянск, Братск, Тайшет перешли на способ начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, исходя из количества проживающих на жилплощади человек», - отмечалось в пресс-релизе областного правительства по итогам заседания.

Тогда же было принято решение о том, что муниципалитеты должны определиться со способом начисления платы ТКО до 1 декабря 2019 года.

Фото: сайт ООО «РТ-НЭО Иркутск»