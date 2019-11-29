В иркутском Тулуне появится ТОСЭР

В иркутском Тулуне появится территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Федеральные власти приняли положительное решение по тулунской ТОСЭР. Об этом иркутский губернатор Сергей Левченко сказал на встрече с журналистами на фестивале «Байкальская пресса». По данным официального портала Иркутской области, накануне информацию подтвердил на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения российский вице-премьер Виталий Мутко.

О том, что в Тулуне региональные власти намерены создать ТОСЭР, было объявлено еще в середине прошлого года. Тогда в числе ее возможных резидентов назывались ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов», предприятия по переработке древесины и производству колбасы.

В июле этого года Тулун пережил две мощные волны паводка. В начале августа Сергей Левченко говорил о том, что ТОСЭР могут быть созданы в Тулуне и Байкальске. В настоящее время такой статус в Иркутской области есть у территорий в Саянске, Черемхове, Усолье-Сибирском.

Фото: официальный сайт мэрии Тулуна