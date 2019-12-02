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«Новый город» в Улан-Удэ оценили в 155 млн рублей

Главная Экономика
Иркутск
15:35 2 Декабря 2019
строительство, жилье, комплекс
Автор: Sibnovosti.ru
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Недостроенный жилой комплекс «Новый город» в Улан-Удэ оценен в 155 млн руб. Об экспертном заключении сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Оценка была проведена в ходе банкротства АО «Бурятмяспром-Агро». Компания занималась строительством жилья в микрорайоне Мясокомбинат. Предполагалось, что первая очередь «Нового города» будет введена в эксплуатацию в 2015-2016 годах. Она планировалась в объеме 100 тыс. кв. м жилья. Но эти планы так и не были реализованы. Конкурсное производство в компании арбитражный суд Республики Бурятия ввел в марте 2017 года.

В отчете об оценке, проведенной красноярским ООО «Кабинет судебной экспертизы и оценки», указываются три объекта незавершенного строительства и земельный участок площадью 6,5 га.

Фото: отчет об оценке имущества АО «Бурятмяспром-Агро»

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