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Новый газопровод в Китай может пройти из Сибири через Монголию

Главная Экономика
Иркутск
12:39 4 Декабря 2019
премьер-министр, газ, переговоры
Автор: Sibnovosti.ru
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Очередной газопровод из России в Китай может быть проложен через территорию Монголии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это следует из заявления для прессы, которое сделал премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух.

Заявления Ухнагийна Хурэлсуха и его российского коллеги Дмитрия Медведева последовали после завершения российско-монгольских переговоров. Они состоялись в Москве.

«Мы рады, что российская сторона поддерживает проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Я исхожу из того, что сегодня дан старт этому проекту», - заявил глава монгольского правительства (цитата по сайту правительства РФ).  

Напомним, 2 декабря 2019 года был введен в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири» производительностью 38 млрд куб. м в год. В России он проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Республики Саха (Якутия).

Ранее предполагалось, что другая ветка газопровода пройдет от газовых месторождений Западной Сибири через Республику Алтай в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Обсуждение этого проекта идет с начала 2000-х годов, но до его реализации дело пока не дошло.

По данным «Коммерсанта», в сентябре этого года президент РФ Владимир Путин попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера подумать о монгольском транзитном маршруте, назвав его «непростым», но «вполне реалистичным». Ресурсной базой, по мнению главы государства, могли бы стать месторождения в Иркутской области, Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Фото: сайт правительства РФ

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