В Улан-Удэ построят школу на 1 275 мест

В будущем году в Улан-Удэ начнется строительство школы на 1 275 мест. Она появится на ул. Автотранспортной, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Строительство будет вестись в течение двух лет. Школа примет учеников в 2021 году. Стоимость строительства, по данным информационного сайта Улан-Удэ, составит 1,48 млрд руб.

Это самый дорогой проект в этой сфере за последнее время. Например, строительство школы №40 на ул. 50-летия Октября на 450 мест обойдется 510 млн руб. Здание должно быть введено в эксплуатацию к концу следующего года. На строительство школы №25 на ул. Цыбикова на 250 мест, где уже идут отделочные работы, потрачено 305 млн руб. Еще в сумме 352 млн руб. пойдут на расширение гимназии №33 (новый корпус откроется после новогодних каникул) и школы №49 (строительство завершится к началу учебного года 2020/2021).

По данным комитета по образованию мэрии Улан-Удэ, средства на объекты выделены в рамках национального проекта «Образование».

Фото: информационный сайт Улан-Удэ