5 декабря
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Улан-Удэ построят школу на 1 275 мест

Главная Экономика
Иркутск
13:44 5 Декабря 2019
строительство, школа, места
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В будущем году в Улан-Удэ начнется строительство школы на 1 275 мест. Она появится на ул. Автотранспортной, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Строительство будет вестись в течение двух лет. Школа примет учеников в 2021 году. Стоимость строительства, по данным информационного сайта Улан-Удэ, составит 1,48 млрд руб.

Это самый дорогой проект в этой сфере за последнее время. Например, строительство школы №40 на ул. 50-летия Октября на 450 мест обойдется 510 млн руб. Здание должно быть введено в эксплуатацию к концу следующего года. На строительство школы №25 на ул. Цыбикова на 250 мест, где уже идут отделочные работы, потрачено 305 млн руб. Еще в сумме 352 млн руб. пойдут на расширение гимназии №33 (новый корпус откроется после новогодних каникул) и школы №49 (строительство завершится к началу учебного года 2020/2021).

По данным комитета по образованию мэрии Улан-Удэ, средства на объекты выделены в рамках национального проекта «Образование».

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Новый газопровод в Китай может пройти из Сибири через Монголию

Новый газопровод в Китай может пройти из Сибири через Монголию

4 Декабря 2019 г.
В Монголии считают, что старт этому проекту уже дан
Новости Иркутска: «Новый город» в Улан-Удэ оценили в 155 млн рублей

«Новый город» в Улан-Удэ оценили в 155 млн рублей

2 Декабря 2019 г.
Законсервированные объекты с участком принадлежат АО «Бурятмяспром-Агро»
Новости Иркутска: В иркутском Тулуне появится ТОСЭР

В иркутском Тулуне появится ТОСЭР

29 Ноября 2019 г.
Летом этого года город пострадал от мощного наводнения
Новости Иркутска: Иркутск меняет расчет оплаты за обращение с ТКО

Иркутск меняет расчет оплаты за обращение с ТКО

28 Ноября 2019 г.
Городские власти предложили разные варианты для многоквартирных и частных домов
Новости Иркутска: Определение зон затопления в Бурятии потребовало допсредств

Определение зон затопления в Бурятии потребовало допсредств

27 Ноября 2019 г.
Поправки в республиканский бюджет рассмотрят в феврале
Новости Иркутска: Бурятия получит дотацию из федерального бюджета

Бурятия получит дотацию из федерального бюджета

26 Ноября 2019 г.
Ее объем составит почти 400 млн рублей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Трасса «Байкал» в Иркутской области закрыта для большегрузов из-за снегопада

Трасса «Байкал» в Иркутской области закрыта для большегрузов из-за снегопада

2 Декабря 2019 г.
На дороге метель
Новости Иркутска: В иркутский поселок вернули тепло

В иркутский поселок вернули тепло

3 Декабря 2019 г.
Завершены аварийно-восстановительные работы в Рудногорске
Новости Иркутска: Грузовик обрушил мост в Иркутской области

Грузовик обрушил мост в Иркутской области

4 Декабря 2019 г.
Пострадавших в результате инцидента нет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19