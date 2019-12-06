«Ласточка» может выйти на маршрут между Улан-Удэ и Иркутском

Между городами Улан-Удэ и Иркутск может быть запущен скоростной электропоезд «Ласточка». Возможность реализации этого проекта обсуждается в ОАО РЖД, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О проекте стало известно в ходе визита в Улан-Удэ гендиректора – председателя правления компании Олега Белозерова. Он провел рабочую встречу с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. По мнению руководителя региона, запуск «Ласточки» поможет развитию прибайкальской туристической зоны.

«Здесь чуть больше технологических вопросов, поскольку новый поезд нужно обслуживать в новом депо и необходимо новое оборудование. Мы договорились, что вопрос проработаем», - приводит официальный портал Бурятии комментарий Олега Белозерова.

Как писали Sibnovosti.ru, ОАО РЖД планирует в 2020 году запустить «Ласточку» на маршруте Новосибирск – Барнаул.

Фото: официальный портал Республики Бурятия