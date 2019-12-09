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«Хевел» построила вторую СЭС в Бурятии

Главная Экономика
Иркутск
17:09 9 Декабря 2019
электростанция, строительство, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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Количество солнечных электростанций (СЭС) в Республике Бурятия выросло до пяти. Очередная была сдана в эксплуатацию в Хоринском районе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Мощность Хоринской СЭС составила 15 МВт. Инвестором и генподрядчиком строительства стала группа компаний «Хевел», завершившая строительно-монтажные работы за шесть месяцев.

«Прогнозируемый объем выработки электроэнергии составит 20 млн кВт/ч в год, что сэкономит 30 тыс. т угля или 6 млн кубометров природного газа, обеспечив ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 10,5 тыс. т», - отмечает официальный портал Республики Бурятия.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2017 году «Хевел» ввела в эксплуатацию первую в регионе СЭС – Бичурскую на 10 МВт. Осенью 2019 года дочерняя российская компания консорциума Gildenmeister Energy Solutions GmbH (Германия) и LSG Group (Австрия) запустила сразу три таких станции на 45 МВт в Кабанском, Тарбагатайском и Кяхтинском районах.

Но у «Хевел» есть возможность снова выйти в лидеры на рынке Бурятии.

«До конца 2022 года в регионе будут построены еще две СЭС в Джидинском районе республики суммарной мощностью 75 МВт», - говорится в сообщении на сайте компании.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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