Генподрядчик строительства моста в Улан-Удэ может определиться в декабре

В Улан-Удэ объявлен конкурс на строительство автомобильного моста. Это будет третий мост через реку Уда в столице Бурятии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Начальная максимальная центра контракта установлена в размере 7,53 млрд руб. Проект будет профинансирован с использованием трансфертов из федерального бюджета.

«Начало трассы – пересечение ул. Сахьяновой, Трубачеева, Ключевской, окончание – ул. Шаляпина. Запланирован трехпролетный металлический мост длиной 200 м через Уду, с четырьмя полосами движения и пешеходным тротуаром», - говорится об объекте на информационном сайте Улан-Удэ.

Конкурс назначен на 23 декабря 2019 года. Ранее муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» заключило контракт с проектным институтом ООО «ПромГражданПроект» на разработку проектной документации. По условиям конкурса, его победитель должен будет завершить работы за четыре года.

В настоящее время берега Удэ связывают два моста - в створе ул. Балтахинова – Бабушкина и проспекта Автомобилистов

Фото: информационный портал Улан-Удэ