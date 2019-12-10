Завод полимеров в Иркутской области потребовал строительства микрорайона

В иркутском городе Усть-Куте будет построен новый жилой микрорайон. Он разместится на правом берегу реки Лены, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Возведение микрорайона стало необходимым в связи со строительством завода полимеров. Это часть газового проекта АО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) общей стоимостью свыше 450 млрд руб.

Как сообщил сайт заксобрания Иркутской области, ИНК намерена привлечь на работу специалистов, готовых жить и работать на севере региона постоянно. Новый микрорайон будет рассчитан примерно на 3 тыс. жителей. Ввод первой очереди запланирован на декабрь 2022 года. По данным ИНК, реализации всех этапов газового проекта приведет к созданию более 2,4 тыс. долгосрочных рабочих мест. В настоящее время население Усть-Кута составляет около 42 тыс. человек.

Ранее Sibnovosti.ru писали, что мощность первого в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке завода по производству полимеров из этана составит около 650 тыс. т продукции в год.

Фото: официальный сайт мэрии Усть-Кута