Утвержден план развития затопленных районов Иркутской области

Экономика районов Иркутской области, пострадавших в ходе летнего наводнения, будет развиваться по особому плану. Его утвердили на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным региональных властей, план включает перечень инвестиционных проектов в сфере промышленного производства, сельского хозяйства и туризма. Кроме того, в документе прописан комплекс мер по поддержке малого и среднего предпринимательства, снятию ограничений для реализации инвестиционных проектов, урегулированию проблем градостроительной деятельности. Реализация плана должна привести к выполнению указанных в нем целевых показателей.

«В результате реализации инвестиционных проектов на территории 12 муниципальных образований региона планируется создание более 3 тыс. новых рабочих мест», - процитировал официальный портал Иркутской области заместителя министра экономического развития региона Марину Петрову.

Ранее правительство РФ утвердило перечень мероприятий по восстановлению жилья, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий. Как писали Sibnovosti.ru, из числа крупных городов Иркутской области наибольший урон от наводнения понесли Тулун и Нижнеудинск.

Фото: официальный портал Иркутской области