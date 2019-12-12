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Отложена приватизация иркутского ипподрома

Главная Экономика
Иркутск
11:04 12 Декабря 2019
приватизация, акции, предприятие
Автор: Sibnovosti.ru
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Росимущество приостановило процесс приватизации иркутского ипподрома. Об этом ведомство уведомило продавца - АО «Российский аукционный дом», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Приватизационные мероприятия приостановлены до принятия отдельного решения правительства РФ. Возможно, акции будут реализованы без торгов.

«Росимуществом совместно с минэкономразвития России прорабатывается вопрос о продаже акций данного общества стратегическому инвестору с инвестиционными условиями, позволяющими сохранить организацию конно-спортивного, конно-туристического и научного направления деятельности предприятия, а также имеющиеся рабочие места при одновременном повышении квалификации сотрудников. Кроме того, рассматривается вопрос о необходимости реконструкции ипподрома», - говорится в сообщении МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.

РФ является единственным владельцем АО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом». Ранее аукцион по продаже 100% акций предприятия был назначен на 19 декабря 2019 года со стартовой ценой 117 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, весной 2018 года АО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом» было признано банкротом. Ипподром располагается в центральной части города и владеет несколькими крупными земельными участками. На сайте change.org опубликована петиция в адрес президента РФ за сохранение ипподрома, которую подписало около 7 тыс. человек.

«Иркутский ипподром является единственным предприятием, осуществляющим деятельность в области племенного коневодства по испытаниям лошадей рысистых и верховых пород. Ежегодно на Иркутском ипподроме испытывается более 100 голов лошадей, проходят самые масштабные, социально-значимые и зрелищные спортивные мероприятия. Наездники и спортсмены Иркутского ипподрома активно принимают участие в соревнованиях высокого уровня в рамках России и занимают призовые места», - говорится в документе.

Фото: официальная группа АО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом» в соцсети «ВКонтакте»

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