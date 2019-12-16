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Авиационный технопарк в Бурятии получит 12 млрд рублей и 17,5 га

Главная Экономика
Иркутск
13:07 16 Декабря 2019
авиа, завод, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
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Объем инвестиций в технопарке в Бурятии, ориентированном на авиапром, должен составить 12 млрд руб. О перспективах проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Этот промышленный технопарк должен быть создан до 2024 года. Его основные параметры были названы в ходе заседания совета по улучшению инвестиционного климата при главе Бурятии.

Под технопарк будет отведен участок площадью 17,5 га в районе АО «Улан-Удэнский авиационный завод». Здесь предполагается задействовать здание в 33 тыс. кв. м. По данным официального портала Бурятии, технопарк станет местом производства легкого самолета «Байкал», вертолета VRT-500 и трубопроводов для самолета МС-21.

«Вчера на совещании, которое президент проводил с членами правительства, было уделено отдельное внимание самолету «Байкал», его производству. И минпром еще раз уверил, что самолет будут строить, и будут строить в Улан-Удэ - они подали документы на сертификацию», - заявил 12 декабря на пресс-конференции вице-премьер российского правительства – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Напомним, самолет ТВС-2ДТС, позднее получивший название «Байкал», был создан в Новосибирске Сибирским научно-исследовательским институтом авиации им. Чаплыгина. Самолет-демонстратор впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2017, куда он своим ходом без посадок долетел из Новосибирска. В августе этого года министерство промышленности и торговли РФ сообщило о том, что на базе ТВС-2ДТС будет создан новый серийный самолет.

Фото: официальный портал республики Бурятия

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